印度北方邦列车相撞 至少40人丧生

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透印度勒克瑙5月26日（记者 Sharat Pradhan） - 印度警方和铁路官员称，在印度人口最多的北方邦，一辆客运列车和一辆静止的货运列车相撞，导致至少40人丧生，150多人受伤。
警方发言人在北方邦首府勒克瑙称，受损的客运列车冲到了货运列车的上部，很多人被困在车厢内。事故发生地点在北方邦Sant Kabir Nagar区的Churaib车站附近。
周一的事故反映了印度基础设施状况不佳，即将宣誓就职的总理莫迪誓言将基础设施问题作为首要任务。
“我向Gorakhdham Express事故中遇难者的家属表示哀悼，为伤者祈祷。”莫迪周一在Tweeter上写道。Gorakhdham Express是客运列车的名字。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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