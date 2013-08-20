印度火车撞上穿越铁轨行人 至少34人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里8月19日 - 印度官员和媒体称，印度东部周一发生火车撞上正在穿越铁轨的乘客的事故，造成至少34人死亡。事故引发了乘客们的抗议。他们将火车司机打晕，袭击其他工作人员，并焚烧了一节车厢。

印度铁路部门一名发言人Anil Saxena表示， 其中一些被火车撞上的人是印度教朝圣者。报道称，伤者有数十人。

印度铁路委员会主席库玛尔(Arunendra Kumar)在新德里的新闻发布会上称：“乘客们从火车上下来，走上铁轨，他们当时正在轨道上行走，就在这时他们被快速列车撞上。”

印度铁路事故平均每天导致大约40人死亡。很多遇难者是住在铁路沿线的贫民窟居民，这些人将铁路当成露天厕所。还有些人是从太过拥挤的火车上摔下来摔死的。（完）