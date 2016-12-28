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时事要闻 | 2016年 12月 28日 星期三 12:18 BJT

印度北方邦火车出轨造成至少30人伤 老旧铁路安全性遭质疑

路透新德里12月28日 - 警方及铁路官员表示，周三印度北部一辆火车出轨，造成至少30人受伤，近几周来已经发生过一些类似事故，引发对当地老旧铁路网络安全性的担忧。

根据铁路部门说法，这起意外周三早晨发生在北方邦(Uttar Pradesh)附近的Kanpur市近郊。

印度嘎吱作响的铁路系统规模居全球第四大，每日运营11,000辆次火车，包括7,000辆次客运火车，运送超过2,000万民众。

但其铁路安全记录欠佳，每年死于火车事故的人数成千上万，这些事故包括出轨及追撞等等。(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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