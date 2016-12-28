印度北方邦火车出轨造成至少30人伤 老旧铁路安全性遭质疑

英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普抗议美方泄露曼彻斯特爆炸案情报
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透新德里12月28日 - 警方及铁路官员表示，周三印度北部一辆火车出轨，造成至少30人受伤，近几周来已经发生过一些类似事故，引发对当地老旧铁路网络安全性的担忧。
根据铁路部门说法，这起意外周三早晨发生在北方邦(Uttar Pradesh)附近的Kanpur市近郊。
印度嘎吱作响的铁路系统规模居全球第四大，每日运营11,000辆次火车，包括7,000辆次客运火车，运送超过2,000万民众。
但其铁路安全记录欠佳，每年死于火车事故的人数成千上万，这些事故包括出轨及追撞等等。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。