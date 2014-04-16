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寰宇花絮 | 2014年 4月 16日 星期三 13:05 BJT

印度承认变性人为第三性别

路透新德里4月15日 - 印度最高法院周二作出具有里程碑意义的裁决，承认变性人为第三性别。此举受到人权组织的称赞。

活动人士称，印度有数十万变性人，由于没有受到法律上的认可，他们受排斥和歧视、遭到虐待并且经常被迫卖淫。

“承认变性人为第三性别，并非社会或医学问题，而是人权问题，”印度最高法院由两名法官组成的裁决庭-在裁决中称。

“变性人也是印度公民。宪法的精神是不分等级、宗教和性别，为每位公民提供成长和实现潜能的公平机会。”

裁决认定变性人为边缘化群体，要求当局落实政策，提高他们的社会经济地位。

为变性人争取权益的活动人士Laxmi Narayan Tripathi称，这项裁决是印度朝结束对变性人的歧视迈进的一大步。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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