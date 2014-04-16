印度承认变性人为第三性别

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里4月15日 - 印度最高法院周二作出具有里程碑意义的裁决，承认变性人为第三性别。此举受到人权组织的称赞。
活动人士称，印度有数十万变性人，由于没有受到法律上的认可，他们受排斥和歧视、遭到虐待并且经常被迫卖淫。
“承认变性人为第三性别，并非社会或医学问题，而是人权问题，”印度最高法院由两名法官组成的裁决庭-在裁决中称。
“变性人也是印度公民。宪法的精神是不分等级、宗教和性别，为每位公民提供成长和实现潜能的公平机会。”
裁决认定变性人为边缘化群体，要求当局落实政策，提高他们的社会经济地位。
为变性人争取权益的活动人士Laxmi Narayan Tripathi称，这项裁决是印度朝结束对变性人的歧视迈进的一大步。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选