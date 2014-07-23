联合国称印度面临女孩数量下降危机

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透新德里7月22日（记者 Nita Bhalla） - 联合国周二警告称，非法堕胎导致印度女孩数量下降，已经触及“紧急比例”，引发绑架和拐卖人口等罪行的增加。
尽管法律禁止准父母通过检查确定未出生孩子的性别，堕女胎在印度有些地区仍是常发生的现象。
“创造生命的女性却没有诞生的权利，这真是可悲的讽刺，”联合国妇女署副执行主任普里（Lakshmi Puri）说道。
印度2011年人口普查显示，整体男女比例较10年前有所改善，但女婴的出生率低于男婴，六岁以下女孩的数量连续第五个10年下降。
“印度儿童性别比例迅速下滑，已经触及紧急比例，必须采取紧急措施缓和危机，”普里称。
联合国官员称，印度的经济和社会进步在性别选择领域是失败的，性别不平衡助长强奸、绑架和拐卖人口等罪行。
联合国驻印度协调员Lise Grande指出，印度整个社会结构都必须改变，对抗重男轻女的根源。
“这可能是印度面临的最困难斗争之一，但这也可以说是最重要的斗争之一，”她说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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