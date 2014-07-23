联合国称印度面临女孩数量下降危机

路透新德里7月22日（记者 Nita Bhalla） - 联合国周二警告称，非法堕胎导致印度女孩数量下降，已经触及“紧急比例”，引发绑架和拐卖人口等罪行的增加。

尽管法律禁止准父母通过检查确定未出生孩子的性别，堕女胎在印度有些地区仍是常发生的现象。

“创造生命的女性却没有诞生的权利，这真是可悲的讽刺，”联合国妇女署副执行主任普里（Lakshmi Puri）说道。

印度2011年人口普查显示，整体男女比例较10年前有所改善，但女婴的出生率低于男婴，六岁以下女孩的数量连续第五个10年下降。

“印度儿童性别比例迅速下滑，已经触及紧急比例，必须采取紧急措施缓和危机，”普里称。

联合国官员称，印度的经济和社会进步在性别选择领域是失败的，性别不平衡助长强奸、绑架和拐卖人口等罪行。

联合国驻印度协调员Lise Grande指出，印度整个社会结构都必须改变，对抗重男轻女的根源。

“这可能是印度面临的最困难斗争之一，但这也可以说是最重要的斗争之一，”她说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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