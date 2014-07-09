印度要求联合国印巴观察组从德里驻地搬走

路透新德里7月8日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度针对其长期反对的联合国印巴观察组（UNMOGIP）的立场更加强硬，已要求后者从政府提供的德里联络处驻地搬走。

印度认为整个克什米尔地区是该国不可分割的一部分，反对包括UNMOGIP在内的外部力量进行干预。UNMOGIP是在印巴首次战争后于1949年设立的。

印度外交部周二称，印度政府已经要求UNMOGIP将德里联络处驻地交出。UNMOGIP在德里设立的该联络处已有40余年。

UNMOGIP分别在克什米尔首府斯利那加和伊斯兰堡设有主要办事处，以根据联合国安理会决议，监督该地区的停火。

“我方曾说过，对于我方而言，UNMOGIP已经失去意义。这是我们已经多次阐述过的一贯立场，”印度外交部发言人Syed Akbaruddin对记者说。《印度快报》（Indian Express）此前报导了印度要求联合国印巴观察组搬走的事情。

UNMOGIP称，其在5月收到了相关通知。当时印度正在进行大选。

UNMOGIP德里联络处负责人Nicolas Diaz称，印度方面没有给出要求他们搬走的原因。他还称，UNMOGIP会继续按照其使命开展工作，他们正在另找驻地。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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