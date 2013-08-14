印度政府调高黄金进口税 以减轻卢比贬值压力

路透孟买8月13日 - 印度周二调高黄金和白银的进口税，因决策者致力于缩减经常帐赤字，但有关经济放缓和更多资金外流的担忧，导致疲弱的卢比继续承压。

在傍晚宣布黄金方面的举措后，卢比得到小幅的提振，此前几乎测试纪录低位。

印度财政部长齐丹巴南周一公布有关抑制进口和提高资本流入的计划，以期减轻卢比的贬值压力。

但该举措因欠缺具体细节，投资人大都反应冷淡。

齐丹巴南在国会上表示，印度的宏观目标是要缩减经常帐赤字，希望在2014年3月止的年度把经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比能够降至3.7%，上个财年为创纪录的4.8%。许多分析师认为这个目标过于乐观。

但市场参与者担心印度这种东拼西凑的作法将不足以阻止卢比的跌势，因当前正值印度经济走疲，且在美国刺激规模可能缩减的情况下，外资有可能外流。

由于在控制经常帐赤字方面欠缺更有力的办法，分析师表示，印度央行或许需要比预期更久地坚持自金融体系抽走资金的策略，这有可能进一步压抑经济活动，进而使其更难吸引外资流入。

“这些举措需要结构性改革来支撑。除非根本问题得以解决，否则卢比任何的喘息都将是短暂的，”渣打银行分析师Anubhuti Sahay表示。

在政府宣布调升黄金和白银进口税后，卢比兑美元小幅回升，报61.12卢比。稍早曾跌至61.66，和8月6日创下的纪录低位61.80相去不远。今年以来卢比已下挫逾10%。

印度调高黄金进口税至10%的纪录高位，为八个月来第三度调升；同时也调升黄金消费税。

黄金是印度最大的进口奢侈品，而且是经常帐赤字来到纪录高位的主要因素。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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