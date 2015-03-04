印度央行意外二度降息25个基点 支持政府意味浓厚（更新版）

路透孟买3月4日 - 印度央行周三将指标附买回利率下调25个基点至7.5%，这是今年第二次未在正式会议上降息，因通胀放缓，且央行先前曾称经济中一些部门“状态疲弱”。

“考虑到较低的产能利用率、生产和信贷指标仍然偏弱，央行采取预防性政策措施，借此充分利用货币宽松空间，是适当作法。”印度央行总裁拉詹在一份声明中表示。

在此次降息之前几天，印度政府以及央行正式同意引入通胀目标制度，尽管央行在一年前已经自行提出通胀目标。

分析师表示，印度央行降息标志着对政府2015/16年财政预算投了信任票，印度政府周六承诺对财政负担起责任，不过表示还需要一年时间才能实现赤字与国内生产总值(GDP)之比达到3%的目标。[nL4S0W61K9]

“2015-16年度上半年通胀数据预计将持续趋疲，之后会在下半年升至低于6%的水平。财政整固计划虽然推迟了，但质量或许会更好，尤其是政府如果愿意合作的话，”拉詹说。

央行声明称，印度卢比相对走强也加大了通胀下滑的压力，不过拉詹称，央行没有以汇率为目标，也没有一个外汇储备目标。

随着油价去年挫跌，印度通胀率大幅下滑。1月，印度的通胀年率升至5.11%，位于政府和央行认同的通胀目标内。

据一份标注日期为2月20日、但在本周一才在政府网站发布的文件，印度政府和央行同意从截至2017年3月的财年起，将消费通胀率目标设在4%，可上下浮动2个百分点。(完)

(编译 洪曦/白云; 审校 张明钧/李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。