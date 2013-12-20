印女外交官遭脱衣搜身一事发酵 美国再次尝试安抚印度

路透华盛顿12月19日（记者 Tabassum Zakaria） - 美国助理国务卿谢尔曼（WendySherman）周四致电印度外交秘书Sujatha Singh，这是美国再次试图缓和印度女外交官在纽约遭脱衣搜身一事引发的愤怒。

谢尔曼强调了美印关系的重要性并承诺解决事件的复杂问题。

印度敦促美国放弃对Devyani Khobragade的指控，并暗示美国国务卿克里周三对Khobragade遭脱衣搜身表示遗憾是不够的。Khobragade被指控签证欺诈以及对家中印籍保姆支付过低工资。

“这是一起孤立事件。国务卿……显然已表达了事情有时没能以不同方式处理的遗憾。但是我们关注的是……极为重要的双边关系。这一点绝不会改变。”美国国务院发言人Marie Harf对记者说道。

她还表示，美国政府并未向美国执法机构施压、令其放弃Khobragade一案。

Khobragade被捕引发印度国内对海外印度人遭遇的不满，并导致选举前的动荡，印度各政党都发表了愤怒的爱国言论。

Khobragade在缴纳了25万美元保释金后被释放，若被判定前述两项指控罪名成立，她可能面临最多15年的监禁。

美国司法部证实Khobragade经历了脱衣搜身。一名印度政府资深消息人士表示，Khobragade还受到了体腔检查。

周三美国国务院称，国务卿克里与印度国家安全事务顾问Shivshankar Menon通话，对印度女外交官在纽约遭脱衣搜身一事表示遗憾，并表示此事不应影响两国关系。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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