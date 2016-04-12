印美两国“原则上同意”共用军事后勤基地--卡特

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透新德里4月12日（记者 Yeganeh Torbati/Tommy Wilkes） - 美国国防部长卡特周二称，印度和美国原则上同意共用军事后勤基地。
美国一直敦促印度签署后勤保障协议，该协议规定，美印两国军队可以在彼此的陆海空基地进行后勤补给、维修和调整。
但在数年的犹豫不决之后，双方称协议已经在手，但尚未准备好签署。
“我们原则上达成了共识，解决了所有问题。我们现在需要敲定草案，”卡特与印度国防部长巴里卡（Manohar Parrikar）会面后说道。
卡特表示，两国还将很快敲定一个商业船运信息交换协议。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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