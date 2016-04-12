版本:
中国
时事要闻 | 2016年 4月 12日 星期二 17:45 BJT

印美两国“原则上同意”共用军事后勤基地--卡特

路透新德里4月12日（记者 Yeganeh Torbati/Tommy Wilkes） - 美国国防部长卡特周二称，印度和美国原则上同意共用军事后勤基地。

美国一直敦促印度签署后勤保障协议，该协议规定，美印两国军队可以在彼此的陆海空基地进行后勤补给、维修和调整。

但在数年的犹豫不决之后，双方称协议已经在手，但尚未准备好签署。

“我们原则上达成了共识，解决了所有问题。我们现在需要敲定草案，”卡特与印度国防部长巴里卡（Manohar Parrikar）会面后说道。

卡特表示，两国还将很快敲定一个商业船运信息交换协议。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐