美国驻印大使会见被“封杀多年”的印度总理候选人 似有冰释前嫌之迹

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透印度甘地讷格尔2月13日 - 美国驻印度大使南希·鲍威尔(Nancy Powell)周四会见了印度总理热门候选人、反对党领袖纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)，这意味着美国结束了针对2002年宗派暴力事件对莫迪的长期抵制。
双方在古吉拉特邦首府甘地讷格尔会面。电视画面显示，鲍威尔笑着与莫迪握手，而莫迪则送上了一束鲜花。
古吉拉特邦政府提供的画面还显示，两人在官员的陪同下在莫迪住所的一间会议室见面。目前还不清楚双方的讨论内容。
这也是自美国国务院在2005年因3年前古吉拉特邦暴乱事件而撤销其签证以来，美国官员与莫迪的最高调会面。
2002年骚乱事件的导火索是59名乘客在火车上遇火死亡，其中多数是印度教教徒，随后印度教教徒杀害了至少1,000人，其中多数是穆斯林。
莫迪始终否认自己纵容或鼓励攻击穆斯林的指控，印度高等法院的调查也没有找到可以起诉他的证据。
目前尚无法立即得知莫迪的签证问题是否成为会谈的一个内容。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。