美国驻印大使会见被“封杀多年”的印度总理候选人 似有冰释前嫌之迹

(本文由路透中文网编译提供)

路透印度甘地讷格尔2月13日 - 美国驻印度大使南希·鲍威尔(Nancy Powell)周四会见了印度总理热门候选人、反对党领袖纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)，这意味着美国结束了针对2002年宗派暴力事件对莫迪的长期抵制。

双方在古吉拉特邦首府甘地讷格尔会面。电视画面显示，鲍威尔笑着与莫迪握手，而莫迪则送上了一束鲜花。

古吉拉特邦政府提供的画面还显示，两人在官员的陪同下在莫迪住所的一间会议室见面。目前还不清楚双方的讨论内容。

这也是自美国国务院在2005年因3年前古吉拉特邦暴乱事件而撤销其签证以来，美国官员与莫迪的最高调会面。

2002年骚乱事件的导火索是59名乘客在火车上遇火死亡，其中多数是印度教教徒，随后印度教教徒杀害了至少1,000人，其中多数是穆斯林。

莫迪始终否认自己纵容或鼓励攻击穆斯林的指控，印度高等法院的调查也没有找到可以起诉他的证据。

目前尚无法立即得知莫迪的签证问题是否成为会谈的一个内容。(完)