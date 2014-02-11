美国驻印度大使将会见印度反对派领导人

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透新德里2月11日 - 美国驻印度大使馆周二称，大使Nancy Powell将会见印度反对派领导人NarendraModi；凸显美国态度的转变，此前美国因宗教暴动事件拒绝向Modi发放签证。
“我们能够确认会面安排。这是11月开始的扩大与高层政治和商业领袖接触的一部分，以凸显美印关系。”大使馆发言人说道。
Modi去年被提名为印度人民党总理候选人，正在领导竞选活动，选举将于5月举行。
批评者称，Modi没有采取足够措施制止2002年的暴动，这场暴动导致Modi管辖的古吉拉特邦至少1,000人丧生，主要是穆斯林。他驳斥了这一指责，印度最高法院一个委员会裁决他没有任何过错。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。