美国驻印度大使将会见印度反对派领导人

路透新德里2月11日 - 美国驻印度大使馆周二称，大使Nancy Powell将会见印度反对派领导人NarendraModi；凸显美国态度的转变，此前美国因宗教暴动事件拒绝向Modi发放签证。

“我们能够确认会面安排。这是11月开始的扩大与高层政治和商业领袖接触的一部分，以凸显美印关系。”大使馆发言人说道。

Modi去年被提名为印度人民党总理候选人，正在领导竞选活动，选举将于5月举行。

批评者称，Modi没有采取足够措施制止2002年的暴动，这场暴动导致Modi管辖的古吉拉特邦至少1,000人丧生，主要是穆斯林。他驳斥了这一指责，印度最高法院一个委员会裁决他没有任何过错。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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