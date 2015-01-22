奥巴马周日将访印 印度抗衡中国迹象渐增

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透新德里1月21日（记者 Frank Jack Daniel） - 拉贾帕克萨在斯里兰卡本月总统大选中意外下台，这对于在南亚扩大影响力的中国而言可谓遭遇数十年来的最大挫折，但对印度则是一大外交胜利。
印度方面矢口否认，但该地区的外交人士及政界人士称，印度在组织反对派击败拉贾帕克萨上发挥了作用。
拉贾帕克萨的继任者、斯里兰卡新总统西里塞纳曾称，印度是他对外政策的“首个关注重点”。他还称，将重申评估前政府授予中资企业的所有项目。
印度总理莫迪去年5月上任以来，该国在其他地区也处处抗衡中国，与同中国存在领土主权争端的日本和越南改善了关系，竞夺中国本可轻松拿下的孟加拉国的一个港口项目。
莫迪称之为“向东行动”的全新强势外交令美国感到高兴。
美国总统奥巴马周日将对印度进行具有里程碑意义的访问，届时将以主宾身份出席印度共和日庆典。奥巴马此行未安排对任何其他国家的访问，这实属罕见。
莫迪在南亚其他国家也在寻找类似的好消息。他已经两度访问尼泊尔，为17年来首个访问该国的印度总理，并且与该国签署了长期推迟的电力项目。
“莫迪愿意参与本国以外的长期事务，包括南海海上安全、朝鲜、伊拉克及叙利亚境内的‘伊斯兰国’组织等事务，”智库CSIS的Richard Rossow说。
“我们开始将印度作为一个地区的全球大国或全球安全提供者来看待。”
“美国总统出席共和日庆典是好事，他（奥巴马）在为莫迪祝福，”另一家智库的Mohan Guruswamy说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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