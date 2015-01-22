奥巴马周日将访印，印度抗衡中国迹象渐增

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里1月21日 - 拉贾帕克萨在斯里兰卡本月总统大选中意外下台，这对于在南亚扩大影响力的中国而言可谓遭遇数十年来的最大挫折，但对印度则是一大外交胜利。

印度方面矢口否认，但该地区的外交人士及政界人士称，印度在组织反对派击败拉贾帕克萨上发挥了作用。

拉贾帕克萨的继任者、斯里兰卡新总统西里塞纳曾称，印度是他对外政策的“首个关注重点”。他还称，将重申评估前政府授予中资企业的所有项目。

印度总理莫迪去年5月上任以来，该国在其他地区也处处抗衡中国，与同中国存在领土主权争端的日本和越南改善了关系，竞夺中国本可轻松拿下的孟加拉国的一个港口项目。

莫迪称之为“向东行动”的全新强势外交令美国感到高兴。

美国总统奥巴马周日将对印度进行具有里程碑意义的访问，届时将以主宾身份出席印度共和日庆典。奥巴马此行未安排对任何其他国家的访问，这实属罕见。

莫迪在南亚其他国家也在寻找类似的好消息。他已经两度访问尼泊尔，为17年来首个访问该国的印度总理，并且与该国签署了长期推迟的电力项目。

“莫迪愿意参与本国以外的长期事务，包括南海海上安全、朝鲜、伊拉克及叙利亚境内的‘伊斯兰国’组织等事务，”智库CSIS的Richard Rossow说。

“我们开始将印度作为一个地区的全球大国或全球安全提供者来看待。”

“美国总统出席共和日庆典是好事，他（奥巴马）在为莫迪祝福，”另一家智库的Mohan Guruswamy说道。(完)