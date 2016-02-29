印度和美国接近达成军事物流共享协议--官员

路透新德里/华盛顿2月29日（记者 Sanjeev Miglani/David Brunnstrom） - 官员们称，印度和美国经过长达12年的谈判，在共享军事物流系统方面已接近达成协议。这是两国加强军事联系的迹象。

美国已经取代俄罗斯成为印度最大的军火采购来源，与印度举行联合军演的次数也超过其他任何国家。

美国已经在与印度进行磋商，帮助后者建造该国最大的航空母舰，这是美印迄今最大的军事合作，将加强印度海军的力量。

印度前政府担心这项物流协议将使印度必须承诺在战争中为美国提供支持，因此多年来双方在此事上并未取得进展。莫迪政府已经暗示愿意推进物流支持协议（LSA）磋商。

官员们表示，该协议将允许美印两国军队互相使用各自的陆军、空军和海军基地，进行补给、修理和休整。

美国太平洋司令部司令哈里斯表示，双方在努力达成LSA、安全通讯以及地面、海上和航空数据交换等三项协议。

“我们还没有到与印度方面签署这些协议的时候，但是我认为已经接近了，”哈里斯周三对美国众议院军事委员会说道。他本周将到访印度。（完）