印度将遭美搜身女外交官调往联合国使团

路透新德里12月21日（记者Sanjeev Miglani） -印度周六称已向联合国提交申请，将在美印度女外交官DevyaniKhobragade调往印度驻联合国使团。印度此举意在使Khobragade避免因涉嫌签证欺诈和支付保姆低工资而遭美国起诉。

而此项调任能否为化解印美争端打开大门，还取决于美国国务院是否批准她的调职。

印度驻联合国大使Asoke Mukherji称他已向联合国秘书长潘基文致信知会此事。

印美两国在过去一周因印度女外交官Devyani Khobragade在美国遭脱衣搜身一事争执不下，印度国内民愤不断升级。

Khobragade缴纳了25万美元保释金后被释放，若两项指控罪名成立，她可能面临最多15年的监禁。

美国做出反常举动，将Khobragade的保姆Sangeeta Richard一家带离印度。

上周三纽约南区律师PreetBharara称，在印度使用法律手段欲“迫使Richard返回印度”之后，Richard全家都被带到美国。

Mukherji称Khobragade拿到联合国外交身份后即可享有更大的豁免权，包括免于逮捕的外交保护。

关于Khobragade外交身份的改变会否使她免于再次被捕，以及她能否离开美国，美国国务院发言人JenPsaki拒绝就此置评。

但Psaki说外交身份的改变“不会洗去对她之前的指控”。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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