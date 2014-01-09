印度要求美方关闭驻印大使馆俱乐部

路透新德里/华盛顿1月8日（记者 Frank Jack Daniel/David Brunnstrom） -印度周三要求美国关闭驻新德里大使馆一个为在印美国人提供服务的俱乐部，令导致两国关系出现罅隙的外交纠纷升级。

印度驻纽约副总领事科巴拉加德（DevyaniKhobragade）上月在美国被捕，还被带上手铐并遭脱衣检查。这令印度愤怒不已，并降低美国驻印度外交官的特权。科巴拉加德被美国检方指控克扣佣人工资并涉嫌签证欺诈。

事情发生近一个月后，这起纠纷开始对美印关系产生广泛影响，美国一位高官的高级别访问活动被推迟，美国能源部长莫尼兹（ErnestMoniz）原定下周对印度的访问能否成行也不明朗。

美印双方均表示，两国关系至关重要，不容出现恶化。

但科巴拉加德事件引发的纠纷，却让两国关系陷入危机。有印度媒体称，目前两国关系处于1998年印度进行核试验以来最紧张的时期。

在科巴拉加德1月13日出庭并可能被起诉前，印度周三加大施压力度，要美国驻新德里大使馆的一家俱乐部不得为非外交官人士提供服务。这家俱乐部内有游泳池、餐厅和酒吧，很受当地美国人欢迎。

数十年来，在新德里工作的美国人经常光顾该俱乐部。一位印度政府消息人士称，该俱乐部享有免税优惠，不应当向非外交官人士提供服务。

路透尚未联系到美国驻新德里大使馆发言人发表评论。

美国国务院发言人Jen Psaki在华盛顿强调了美印关系的重要性，并称美国“一直努力遵守当地的法律法规”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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