印度要求美方关闭驻印大使馆俱乐部

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里/华盛顿1月8日（记者 Frank Jack Daniel/David Brunnstrom） - 印度周三要求美国关闭驻新德里大使馆一个为在印美国人提供服务的俱乐部，令导致两国关系出现罅隙的外交纠纷升级。
印度驻纽约副总领事科巴拉加德（Devyani Khobragade）上月在美国被捕，还被带上手铐并遭脱衣检查。这令印度愤怒不已，并降低美国驻印度外交官的特权。科巴拉加德被美国检方指控克扣佣人工资并涉嫌签证欺诈。
事情发生近一个月后，这起纠纷开始对美印关系产生广泛影响，美国一位高官的高级别访问活动被推迟，美国能源部长莫尼兹（Ernest Moniz）原定下周对印度的访问能否成行也不明朗。
美印双方均表示，两国关系至关重要，不容出现恶化。
但科巴拉加德事件引发的纠纷，却让两国关系陷入危机。有印度媒体称，目前两国关系处于1998年印度进行核试验以来最紧张的时期。
在科巴拉加德1月13日出庭并可能被起诉前，印度周三加大施压力度，要美国驻新德里大使馆的一家俱乐部不得为非外交官人士提供服务。这家俱乐部内有游泳池、餐厅和酒吧，很受当地美国人欢迎。
数十年来，在新德里工作的美国人经常光顾该俱乐部。一位印度政府消息人士称，该俱乐部享有免税优惠，不应当向非外交官人士提供服务。
路透尚未联系到美国驻新德里大使馆发言人发表评论。
美国国务院发言人Jen Psaki在华盛顿强调了美印关系的重要性，并称美国“一直努力遵守当地的法律法规”。（完）
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申