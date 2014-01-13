印度称美方本可避免外交官事件引发的“迷你危机”

路透新德里1月11日（记者 Frank Jack Daniel） -印度周六就本国驻纽约副总领事科巴拉加德（Devyani Khobragade）被捕引发的“迷你危机”谴责美国，并称需要做更多工作来修复两国关系。科巴拉加德已在之前一天离开美国，美印相关纠纷似乎画上句号。

39岁的科巴拉加德去年12月在美国被捕并遭脱衣搜身，此事在印度引发抗议，令美国加强与印度关系的努力受到重创。科巴拉加德被指控涉嫌签证欺诈以及提供关于佣人薪资的虚假材料。

印度外长库尔希德（Salman Khurshid）称，美国本应向在科巴拉加德被捕前一天访问华盛顿的印度高官提出警告。

“他们甚至都没提此事，”库尔希德对CNN-IBN电视台称。他称这是一起“迷你危机”，并称美方原本应当给予印度在科巴拉加德被捕前将其撤回本国的机会。

他指出，美印关系的核心非常稳固，预计这起纠纷不会对两国关系造成持久破坏。

“我认为，我们发现至少燃眉之急已被解决，”库尔希德称。“但仍有许多工作要做。”

库尔希德没有指明避免持久损害两国关系还需要做的工作是什么。

科巴拉加德被美国联邦大陪审团指控后被允许离开美国，她已于周五回到新德里。

她回国后对此事发表有限言论，对她在国内得到的支持表示感谢。

“十分感激大家的支持，政府会为我辩护，律师会为我辩护，”她周六对记者说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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