美印外长会面 磋商两国外交纠纷

路透新德里1月22日 - 印度外长库尔希德（SalmanKhurshid）与美国国务卿克里周三进行了会面。印度随后表示，两国将很快重新安排美国能源部长莫尼兹的访问活动。莫尼兹对印度的访问因两国外交纠纷取消。

“双方期待尽早实现双方同意的双边交流活动，”印度外交部在声明中称。库尔希德和克里此前在瑞士蒙特勒召开的涉叙国际和平会议间隙进行了会面。

声明提到了莫尼兹的访问活动。受印度驻纽约副总领事在美国被捕并遭脱衣搜查引发的外交纠纷影响，莫尼兹推迟了原定在本月早些时候对印度的访问。

克里与库尔希德的会面是上述外交纠纷发生以来美印之间的最高级别接触。

声明没有透露莫尼兹访问印度的确切时间。

“他们就双方的共同承诺进行了磋商，以推动（美印）关系向前发展，恢复在战略、安全和经济事务上的密切合作，”美国国务院一位高官称，并指出克里与库尔希德进行了短暂的会面。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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