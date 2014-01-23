美印外长会面 磋商两国外交纠纷

韩国称正和美国磋商与美军航母打击群举行联合军演
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透新德里1月22日 - 印度外长库尔希德（SalmanKhurshid）与美国国务卿克里周三进行了会面。印度随后表示，两国将很快重新安排美国能源部长莫尼兹的访问活动。莫尼兹对印度的访问因两国外交纠纷取消。
“双方期待尽早实现双方同意的双边交流活动，”印度外交部在声明中称。库尔希德和克里此前在瑞士蒙特勒召开的涉叙国际和平会议间隙进行了会面。
声明提到了莫尼兹的访问活动。受印度驻纽约副总领事在美国被捕并遭脱衣搜查引发的外交纠纷影响，莫尼兹推迟了原定在本月早些时候对印度的访问。
克里与库尔希德的会面是上述外交纠纷发生以来美印之间的最高级别接触。
声明没有透露莫尼兹访问印度的确切时间。
“他们就双方的共同承诺进行了磋商，以推动（美印）关系向前发展，恢复在战略、安全和经济事务上的密切合作，”美国国务院一位高官称，并指出克里与库尔希德进行了短暂的会面。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透巴黎4月24日 - 根据法国内政部周一提供的数字，法国大选第一轮投票的官方计票迄今计算选票为4,600万张，结果显示中间派候选人马克龙和极右翼领导人勒庞处于领先。