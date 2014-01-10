美国要求引发纷争的印度女外交官离境

印度驻纽约副总领事科巴拉加德周四被指控涉嫌签证欺诈，美国政府已要求其离境。科巴拉加德事件令美印两国深陷外交纠纷。一位美国政府官员称，他们之前曾接受印度将科巴拉加德调任联合国使团的要求，然后要求印方免去授予她的外交豁免权。但在印度拒绝美方这一要求后，美方要求科巴拉加德离境。路透