美国要求引发纷争的印度女外交官离境

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透纽约/华盛顿特区1月9日（记者 Nate Raymond/David Brunnstrom） -印度驻纽约副总领事科巴拉加德（DevyaniKhobragade）周四被指控涉嫌签证欺诈，美国政府已要求其离境。科巴拉加德事件令美印两国深陷外交纠纷。
一位美国政府官员称，他们之前曾接受印度将科巴拉加德调任联合国使团的要求，然后要求印方免去授予她的外交豁免权。但在印度拒绝美方这一要求后，美方要求科巴拉加德离境。
此案的控方、曼哈顿地方检察官Preet Bharara周四在一封信函中称，科巴拉加德已经离开美国。
Bharara的发言人不久后在声明中称，科巴拉加德还未离开美国。
科巴拉加德的律师Daniel Arshack称，在美国国务院发出离境要求后，科巴拉加德将于周四晚离开美国。
“由于科巴拉加德的外交官身份得到承认，联邦法庭今日确认她有旅行的权力，她本人也乐于返回自己的国家，”Arshack在声明中称。“她觉得自己没有过错，期待真相能够大白。”
印度驻华盛顿大使馆及印度驻联合国使团尚未对此发表评论。
科巴拉加德去年12月12日在美国被捕，并被指控涉嫌签证欺诈以及提供关于佣人薪资的虚假材料。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
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