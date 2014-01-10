美国要求引发纷争的印度女外交官离境

路透纽约/华盛顿特区1月9日（记者 Nate Raymond/David Brunnstrom） -印度驻纽约副总领事科巴拉加德（DevyaniKhobragade）周四被指控涉嫌签证欺诈，美国政府已要求其离境。科巴拉加德事件令美印两国深陷外交纠纷。

一位美国政府官员称，他们之前曾接受印度将科巴拉加德调任联合国使团的要求，然后要求印方免去授予她的外交豁免权。但在印度拒绝美方这一要求后，美方要求科巴拉加德离境。

此案的控方、曼哈顿地方检察官Preet Bharara周四在一封信函中称，科巴拉加德已经离开美国。

Bharara的发言人不久后在声明中称，科巴拉加德还未离开美国。

科巴拉加德的律师Daniel Arshack称，在美国国务院发出离境要求后，科巴拉加德将于周四晚离开美国。

“由于科巴拉加德的外交官身份得到承认，联邦法庭今日确认她有旅行的权力，她本人也乐于返回自己的国家，”Arshack在声明中称。“她觉得自己没有过错，期待真相能够大白。”

印度驻华盛顿大使馆及印度驻联合国使团尚未对此发表评论。

科巴拉加德去年12月12日在美国被捕，并被指控涉嫌签证欺诈以及提供关于佣人薪资的虚假材料。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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