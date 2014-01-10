美国要求引发纷争的印度女外交官离境

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约/华盛顿特区1月9日（记者 Nate Raymond/David Brunnstrom） - 印度驻纽约副总领事科巴拉加德（Devyani Khobragade）周四被指控涉嫌签证欺诈，美国政府已要求其离境。科巴拉加德事件令美印两国深陷外交纠纷。
一位美国政府官员称，他们之前曾接受印度将科巴拉加德调任联合国使团的要求，然后要求印方免去授予她的外交豁免权。但在印度拒绝美方这一要求后，美方要求科巴拉加德离境。
此案的控方、曼哈顿地方检察官Preet Bharara周四在一封信函中称，科巴拉加德已经离开美国。
Bharara的发言人不久后在声明中称，科巴拉加德还未离开美国。
科巴拉加德的律师Daniel Arshack称，在美国国务院发出离境要求后，科巴拉加德将于周四晚离开美国。
“由于科巴拉加德的外交官身份得到承认，联邦法庭今日确认她有旅行的权力，她本人也乐于返回自己的国家，”Arshack在声明中称。“她觉得自己没有过错，期待真相能够大白。”
印度驻华盛顿大使馆及印度驻联合国使团尚未对此发表评论。
科巴拉加德去年12月12日在美国被捕，并被指控涉嫌签证欺诈以及提供关于佣人薪资的虚假材料。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。