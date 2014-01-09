美国能源部长推迟访问印度

路透华盛顿1月8日 -美国能源部一位官员周三称，能源部长莫尼兹将不再按照原定计划于下周访问印度。这是印度外交官纽约被捕事件引发的纠纷迄今产生的最严重影响。

“我能证实部长莫尼兹下周不会前往印度，”该官员对路透说。“我们与印度方面在就访问日期进行沟通，我们已同意在近期双方都方便时举行对话。”

印度驻纽约副总领事科巴拉加德（DevyaniKhobragade）上月在美国被捕，还被带上手铐并遭脱衣检查。印度对此愤怒不已，美印因此事争端不断升级，莫尼兹的访问则是目前受影响最严重的活动。

事情发生近一个月后，这起纠纷开始对美印关系产生广泛影响，美国另一位高官的高级别访问活动也被推迟。

美国负责南亚事务的助理国务卿Nisha DesaiBiswal推迟了原定于1月6日对印度的首次访问活动，以避免卷入纠纷。

莫尼兹访问印度的目的是举行会谈推动能源行业的贸易和投资。

上述美国能源部官员称，美印能源合作是两国整体战略伙伴关系的重要领域之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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