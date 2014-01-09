美国能源部长推迟访问印度

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月8日 - 美国能源部一位官员周三称，能源部长莫尼兹将不再按照原定计划于下周访问印度。这是印度外交官纽约被捕事件引发的纠纷迄今产生的最严重影响。
“我能证实部长莫尼兹下周不会前往印度，”该官员对路透说。“我们与印度方面在就访问日期进行沟通，我们已同意在近期双方都方便时举行对话。”
印度驻纽约副总领事科巴拉加德（Devyani Khobragade）上月在美国被捕，还被带上手铐并遭脱衣检查。印度对此愤怒不已，美印因此事争端不断升级，莫尼兹的访问则是目前受影响最严重的活动。
事情发生近一个月后，这起纠纷开始对美印关系产生广泛影响，美国另一位高官的高级别访问活动也被推迟。
美国负责南亚事务的助理国务卿Nisha Desai Biswal推迟了原定于1月6日对印度的首次访问活动，以避免卷入纠纷。
莫尼兹访问印度的目的是举行会谈推动能源行业的贸易和投资。
上述美国能源部官员称，美印能源合作是两国整体战略伙伴关系的重要领域之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申