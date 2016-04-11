印度洽购美国“捕食者”无人机

路透新德里4月8日（记者 Sanjeev Miglani） - 官员称，印度正在与美国洽商购买40架“捕食者”（Predator）无人驾驶侦察机。这可能是印度朝采购这种武装无人机迈出的第一步，该举动或许会令巴基斯坦感到不安。

印度正努力为军方装备更多的无人驾驶技术装备，旨在用于收集情报，并加强其与巴基斯坦及中国接壤的大片边境地区的火力。

印度已经从以色列购买了无人驾驶侦察机，以监测克什米尔山区地带。

军方官员称，随着印度同美国防务关系的深化，该国请求美方供应由通用原子能公司（General Atomics）生产的“捕食者”系列无人机。

“我们知道印度海军对‘捕食者’有兴趣，但这是政府对政府的磋商，”通用原子能公司美国与国际战略开发部门负责人Vivek Lall说。

美国政府去年末批准了通用原子能公司向印度销售不装备武器的“捕食者XP”机型的提案，不清楚美方将于何时交付该无人机。

印度之前提高其防务能力的举动引起过巴基斯坦方面的强烈反应。巴基斯坦政府及军方担心他们在军备竞赛方面进一步落后于印度。

由于巴基斯坦的周末下午从周五开始，路透无法在周五联系到巴基斯坦外交部置评，巴基斯坦军方没有立即置评。（完）