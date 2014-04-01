美国驻印度大使辞职 时机引猜测

路透新德里/华盛顿3月31日(记者 Frank Jack Daniel/David Brunnstrom) -美国驻印度大使南希·鲍威尔(Nancy Powell)辞职。此前，美国和印度因一名印度女外交官柯布拉加德(DevyaniKhobragade)在美国被逮捕、遭脱衣搜身而引发一连串外交风波，两国关系也因此降到十多年来的最低点。

美国国务院发言人哈夫(Marie Harf)周一否认南希·鲍威尔辞职与美印关系交恶有关。

但分析人士表示，由于此事鲍威尔很难再保住其职位。鲍威尔是一名职业外交官，曾在南亚担任过多个职位，2012年成为美国驻印度大使。

美国在很多事务上视印度为盟友，并且视其为美国在亚洲制衡中国的一个潜在国家。美国总统奥巴马2010年宣称美印关系将是“21世纪决定性伙伴关系之一”。

美印去年的商品贸易达到637亿美元，美国副总统拜登去年声称两国贸易在未来五年有望达到5,000亿美元。

但在此次外交争端发生前，两国的贸易关系就已恶化。在印度眼中，因柯布拉加德所遭受的待遇，鲍威尔难辞其咎。印度针对美国大使馆采取报复性措施，包括取消美国驻印度大使机场免安检的外交豁免权。

很多印度官员认为鲍威尔对柯布拉加德事件处理不当。印度政府和反对党领袖莫迪均认为柯布拉加德被逮捕是美国伪善和傲慢的表现。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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