印度召见美国特使 要求就NSA间谍报导作出回应

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透新德里7月2日 - 印度一名政府高官表示，印度周三召见一名美国高级外交官，要求美国就相关媒体报导作出回应。有报导称，美国国家安全局(NSA)被授权在2011年对印度总理莫迪所属的政党进行监控。
这名官员对路透表示：“我们期望（美方）能给我们个回应，如果此事属实，他们必须保证此事未来不再发生。”
美国目前没有驻新德里的大使，其最高级别外交官是是临时代办。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。