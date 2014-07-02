印度召见美国特使 要求就NSA间谍报导作出回应

路透新德里7月2日 - 印度一名政府高官表示，印度周三召见一名美国高级外交官，要求美国就相关媒体报导作出回应。有报导称，美国国家安全局(NSA)被授权在2011年对印度总理莫迪所属的政党进行监控。

这名官员对路透表示：“我们期望（美方）能给我们个回应，如果此事属实，他们必须保证此事未来不再发生。”

美国目前没有驻新德里的大使，其最高级别外交官是是临时代办。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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