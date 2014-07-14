印度总理莫迪接受9月访美邀请

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透新德里7月11日 - 印度总理莫迪接受9月与美国总统奥巴马会晤的邀请，美国正寻求向印度新政府释放善意，以修复两国关系。
美国将印度视作抗衡中国的重要力量，并将印度视作未来重要的出口市场，因此在莫迪当选总理后，奥巴马政府一直致力于修复两国关系。
印度政府在声明中称，美国副国务卿伯恩斯（William Burns）周五向莫迪递交来自奥巴马的书面邀请信。
伯恩斯对印度电视频道NDTV透露：“我们知道他（莫迪）赢得了非常强大的支持，他的成功以及印度的成功，与我们休戚相关。”两国领导人会晤时间可能是在9月30日。
印度和美国高度重视两国关系带来的经济潜力，但近年来两国关系并不平坦。
印度政府发布的声明中指出，莫迪期望访美能有切实成果，能为两国战略合作伙伴关系注入新的活力。
印度外交部证实莫迪已经正式接受奥巴马邀请。
莫迪2005年曾遭美国拒绝发放赴美签证，理由是莫迪未能妥善处理2002年古吉拉特邦暴乱。尽管如此，莫迪对美国方面的姿态作出积极回应，未在公开场合表现出怨恨。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。