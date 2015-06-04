美国和印度达成防务项目合作协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里6月3日 - 防务官员们周三称，印度和美国敲定两项协议，其中一项是联合开发士兵生化战防护服，另一项有关发电机建设。

这些项目是在美国国防部长卡特与印度领导人举行会晤商谈加强两国安全关系之际敲定的。

美国已成为印度军方的主要武器来源之一。由于印度总理莫迪主张“印度制造”，美国还提出与印度联合研发和生产军事技术。

卡特向记者表示，尽管这两个项目的规模不大，但印度和美国还在探索在更高端技术上的合作。

“我们有很大的目标，喷气发动机和航母技术是我们正在努力探讨的大项目，”他说道。

据卡特与印度国防部长巴里卡（Manohar Parikkar）会晤后发布的联合声明，两人签署了一项新的10年期防务合作协定，并就加强海上安全合作达成一致。

莫迪办公室发表声明称，卡特和莫迪会晤时，两人探讨了“印度洋和亚太地区的近期局势发展”。（完）