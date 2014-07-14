印度总理莫迪接受9月访美邀请

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里7月11日 - 印度总理莫迪接受9月与美国总统奥巴马会晤的邀请，美国正寻求向印度新政府释放善意，以修复两国关系。

美国将印度视作抗衡中国的重要力量，并将印度视作未来重要的出口市场，因此在莫迪当选总理后，奥巴马政府一直致力于修复两国关系。

印度政府在声明中称，美国副国务卿伯恩斯（William Burns）周五向莫迪递交来自奥巴马的书面邀请信。

伯恩斯对印度电视频道NDTV透露：“我们知道他（莫迪）赢得了非常强大的支持，他的成功以及印度的成功，与我们休戚相关。”两国领导人会晤时间可能是在9月30日。

印度和美国高度重视两国关系带来的经济潜力，但近年来两国关系并不平坦。

印度政府发布的声明中指出，莫迪期望访美能有切实成果，能为两国战略合作伙伴关系注入新的活力。

印度外交部证实莫迪已经正式接受奥巴马邀请。

莫迪2005年曾遭美国拒绝发放赴美签证，理由是莫迪未能妥善处理2002年古吉拉特邦暴乱。尽管如此，莫迪对美国方面的姿态作出积极回应，未在公开场合表现出怨恨。（完）