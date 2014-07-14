印度总理莫迪接受9月访美邀请

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里7月11日 - 印度总理莫迪接受9月与美国总统奥巴马会晤的邀请，美国正寻求向印度新政府释放善意，以修复两国关系。
美国将印度视作抗衡中国的重要力量，并将印度视作未来重要的出口市场，因此在莫迪当选总理后，奥巴马政府一直致力于修复两国关系。
印度政府在声明中称，美国副国务卿伯恩斯（William Burns）周五向莫迪递交来自奥巴马的书面邀请信。
伯恩斯对印度电视频道NDTV透露：“我们知道他（莫迪）赢得了非常强大的支持，他的成功以及印度的成功，与我们休戚相关。”两国领导人会晤时间可能是在9月30日。
印度和美国高度重视两国关系带来的经济潜力，但近年来两国关系并不平坦。
印度政府发布的声明中指出，莫迪期望访美能有切实成果，能为两国战略合作伙伴关系注入新的活力。
印度外交部证实莫迪已经正式接受奥巴马邀请。
莫迪2005年曾遭美国拒绝发放赴美签证，理由是莫迪未能妥善处理2002年古吉拉特邦暴乱。尽管如此，莫迪对美国方面的姿态作出积极回应，未在公开场合表现出怨恨。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。