美印高官会晤以求化解两国外交纷争

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透华盛顿1月14日 -美国和印度高级外交官员周二在华盛顿就两国的紧张关系进行会谈。美国上月逮捕一名印度女外交官引发两国外交纷争。
美国国务院在声明中表示，美国副国务卿伯恩斯(William Burns)和印度驻美大使Subrahmanyam Jaishankar“致力于恢复两国广泛的双边合作。”
现年39岁的科巴拉加德(Devyani Khobragade)是印度驻纽约副总领事，被指控涉嫌签证欺诈以及提供关于佣人薪资的虚假材料。
科巴拉加德的被捕以及遭到脱衣搜身引发了印度民众的强烈抗议。印度撤离了美国在新德里大使馆附近的安全路障，并要求美国大使馆关闭一个美国侨民和其他居民经常光顾的俱乐部。
这也是科巴拉加德1月10日被驱逐出境后，美印两国首次举行会晤。
科巴拉加德离开美国显然也是缓和两国外交争端的安排之一。尽管已经离开美国，但针对她的指控依然存在。周二早些时候，科巴拉加德的律师要求美国法官撤销对科巴拉加德的诉讼。
美国国务院称，伯恩斯和Jaishankar讨论了诸多问题，其中包括美国驻印度大使馆在新德里的一所学校，印度怀疑这所学校违反签证规定雇佣工作人员。
“副国务卿伯恩斯表示我们会认真对待这些问题，并且会继续通过适当的外交渠道解决问题。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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