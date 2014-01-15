美印高官会晤以求化解两国外交纷争

路透华盛顿1月14日 -美国和印度高级外交官员周二在华盛顿就两国的紧张关系进行会谈。美国上月逮捕一名印度女外交官引发两国外交纷争。

美国国务院在声明中表示，美国副国务卿伯恩斯(William Burns)和印度驻美大使Subrahmanyam Jaishankar“致力于恢复两国广泛的双边合作。”

现年39岁的科巴拉加德(Devyani Khobragade)是印度驻纽约副总领事，被指控涉嫌签证欺诈以及提供关于佣人薪资的虚假材料。

科巴拉加德的被捕以及遭到脱衣搜身引发了印度民众的强烈抗议。印度撤离了美国在新德里大使馆附近的安全路障，并要求美国大使馆关闭一个美国侨民和其他居民经常光顾的俱乐部。

这也是科巴拉加德1月10日被驱逐出境后，美印两国首次举行会晤。

科巴拉加德离开美国显然也是缓和两国外交争端的安排之一。尽管已经离开美国，但针对她的指控依然存在。周二早些时候，科巴拉加德的律师要求美国法官撤销对科巴拉加德的诉讼。

美国国务院称，伯恩斯和Jaishankar讨论了诸多问题，其中包括美国驻印度大使馆在新德里的一所学校，印度怀疑这所学校违反签证规定雇佣工作人员。

“副国务卿伯恩斯表示我们会认真对待这些问题，并且会继续通过适当的外交渠道解决问题。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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