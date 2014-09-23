印度总理莫迪访美 期间将恪守印度教斋戒--消息

路透新德里9月22日（记者 Rupam Jain Nair） - 印度总理莫迪的幕僚周一透露，莫迪访美期间将恪守印度教斋戒。此次出访对64岁的莫迪在体力和礼仪上都是一次考验。

莫迪此次赴美日程密集，要出席联合国大会、参加纽约麦迪逊广场花园的印度裔美国人集会，还要与美国总统奥巴马会晤，但这位虔诚的印度教教徒期间仍将恪守斋戒规定。

在印度教“圣母节”（又称“九夜节”，Navratri）期间，莫迪将遵循其向来习惯，仅进“流食”。

莫迪办公室一名官员告诉路透：“莫迪（在此期间）每天只喝蜂蜜柠檬水和一杯茶。”

“过去40年他都恪守斋戒规定，就算旅行时也不想改变这种模式。”这位官员要求匿名。今年的“圣母节”是9月25日至10月3日。

数以百万计的印度教教徒在“圣母节”期间斋戒、祈祷、跳舞，有的人仅进食水果和蔬菜，禁食肉和葱蒜；还有像莫迪这样的素食者就根本不吃固体食物。

另一位政府官员称：“他早上4点醒来，冥想、祈祷，带着装有柠檬水的瓶子。”这位官员曾与莫迪密切共事12年。

古吉拉特邦一名部长说：“医生曾建议他应该吃些水果、多喝些果汁，但他拒绝调整‘圣母节’期间的饮食安排。”莫迪曾在古吉拉特邦担任首席部长超过10年。

古吉拉特邦这名部长说：“（莫迪）在美国期间，你不会看到他与奥巴马共进午餐或晚餐。”

印度政府另一消息人士透露，印度方面已告知白宫莫迪的饮食要求。美国驻印度使馆拒绝置评。

美国官员已暗示奥巴马不会为莫迪举办国宴，因为莫迪作为总理，不算是国家元首。但奥巴马曾为印度前总理辛格举办过国宴。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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