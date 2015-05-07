消息人士称印度正调查盖茨基金会账目

路透新德里5月6日 （记者 Rupam Jain Nair） - 印度内政部一名高级官员周三称，印度正调查比尔及梅林达·盖茨基金会（简称“盖茨基金会”）的财务账目。印度近来加紧监管众多资金来自外国的慈善机构与活动人士，引发美国的担忧。

盖茨基金会发言人称，未接到调查通知。印度内政部发言人K.S. Dhatwalia否认政府在调查盖茨基金会。目前还无法解释为何会传递出相互矛盾的讯号。

前述透露消息的内政部高级官员称，印度政府发现盖茨基金会与印度公共卫生基金会（PHFI）之间的财务往来存在不符之处。

“借项金额与贷项金额不匹配。目前我们不知道是哪方出了错，是盖茨基金会的人，还是印度公共卫生基金会的人。目前正对此进行审查。”这位官员称。由于此事的敏感性，他拒绝透露姓名。

盖茨基金会周三发布声明称，该基金会在印度的工作与投资均遵守印度政府制定的规章制度。

盖茨基金会称，“我们在向合作伙伴提供资金、监控与评估工作成效时，每一步骤都非常严格，一旦有问题就会立即调整。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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