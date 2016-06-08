奥巴马和莫迪对印度核反应堆项目的准备工作启动表示欢迎

路透华盛顿6月7日（记者 Valerie Volcovici/David Brunnstrom） - 美国总统奥巴马和印度总理莫迪周二对有关方面启动在印度建六座核反应堆项目的准备工作表示欢迎。

美印联合声明称，美国进出口银行正在致力于完成该项目的融资方案。印度核电公司及东芝(6502.T)旗下的西屋电气证实，该项目的工程及场地设计工作很快会开始。

声明称，这些公司将共同努力，以推动在2017年6月前敲定项目合同。这较西屋电气执行长Daniel Roderick在3月末接受路透采访时预期的时间晚了一年。

西屋电气发言人布恩（Courtney Boone）被问及合同敲定时间推后问题时称：“谈判仍在继续。”

西屋电气自2005年以来就一直在就该项目谈判。

该项目长期以来一直面临的一大障碍是，需要让印度的责任规则与国际准则一致，这就需要将任何意外成本导向核电站运营方而非生产方。

布恩被问及西屋电气是否对责任方面的条款感到满意时称，已经取得了重大进展，西屋电气会“继续监督和支持印度政府提供解决方案的努力”。（完）