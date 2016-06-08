奥巴马和莫迪对印度核反应堆项目的准备工作启动表示欢迎

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月7日 - 美国总统奥巴马和印度总理莫迪周二对有关方面启动在印度建六座核反应堆项目的准备工作表示欢迎。
美印联合声明称，美国进出口银行正在致力于完成该项目的融资方案。印度核电公司及东芝 旗下的西屋电气证实，该项目的工程及场地设计工作很快会开始。
声明称，这些公司将共同努力，以推动在2017年6月前敲定项目合同。这较西屋电气执行长Daniel Roderick在3月末接受路透采访时预期的时间晚了一年。
西屋电气发言人布恩（Courtney Boone）被问及合同敲定时间推后问题时称：“谈判仍在继续。”
西屋电气自2005年以来就一直在就该项目谈判。
该项目长期以来一直面临的一大障碍是，需要让印度的责任规则与国际准则一致，这就需要将任何意外成本导向核电站运营方而非生产方。
布恩被问及西屋电气是否对责任方面的条款感到满意时称，已经取得了重大进展，西屋电气会“继续监督和支持印度政府提供解决方案的努力”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。