印度称美国可能仍是最重要盟友

路透华盛顿1月21日（记者 David Brunnstrom） -印度驻美国大使苏杰生（S.Jaishankar）周二称，该国驻纽约副总领事事件处理方式“令人吃惊”，需要妥善解决，但美国可能仍是印度最重要的盟友。

“我不会淡化此事，也不会夸大其实。我认为，我们需要正确看待此事，”苏杰生在接受采访中称。“我认为，我们正在解决此事。”

他还称，美国拘捕印度驻纽约副总领事科巴拉加德（DevyaniKhobragade）并进行脱衣搜查的决定，让印度感到“困惑”。

“针对问题的实质和处理方式，都在一定程度上令人愤怒，”他说。“此事不仅被公开处理，坦率说还是以令人吃惊的方式处理。”

但苏杰生淡化此事对美印关系的实际影响，强调双方仍在磋商。苏杰生去年12月出任印度驻美国大使，此前曾任印度驻华大使。

他说道，“坦率地说，这或许是最重要的关系。”

他并指出，需要妥善解决科巴拉加德事件，以及印度及其他外国领事馆工作人员在美国享受外交豁免权低于美方对派驻海外领事人员外交豁免权期望的问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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