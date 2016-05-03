印度和美国商讨反潜战合作 或进一步加强美印防务关系

2015年8月16日拍到的印度与美国国旗。 REUTERS/Eduardo Munoz

路透新德里/香港5月2日 （记者 Sanjeev Miglani/Greg Torode） - 军方官员称，印度和美国正商讨帮助彼此在印度洋追踪潜艇。此举或进一步加强美印防务关系。

美国和印度对中国海军的能力和雄心日益关切。中国海军对南海问题的立场日益强硬，并正挑战印度在印度洋的主导地位。

印度一改数十年来不愿意加入美国怀抱的姿态，上月同意向美国开放其军事基地，以换取武器技术，帮助其缩小与中国的差距。

美印亦称，双方海军将就反潜战（ASW）举行会谈。反潜战是只在盟国间分享的敏感军事技术领域和隐秘策略。

“这种类型的基本接触将成为两国海军间持久关系的基础。我们希望将这种海军间关系发展成一项共享的反潜战能力。”一位熟悉印美军事合作的美国官员匿名说道。

印度海军官员称，每三个月平均看到中国潜艇四次。一些中国潜艇出现在印度安达曼群岛和靠近通往南海的马六甲海峡的尼科巴群岛附近。

印美海军都有新一代P-8反潜巡逻机，这使双方更容易分享高度敏感的潜艇追踪活动的信息。印美已举行过海军联合演习。

P-8反潜机是华府最先进的反潜武器，配备有可通过声纳与其他方法追踪和识别潜艇的传感器。

印度海军发言人拒绝就印度与美国拟议进行反潜战合作发表评论。

但一位听过讨论简报的印度海军消息人士称，印美6月在北菲律宾海举行的系列联合演习将专注于反潜战。

日本亦将参与6月的联合演习。日本潜艇据信在西太平洋追踪中国潜艇。

地区军事专员和安全专家称，两个相关的因素正推动印美的军事合作。

中国核潜艇进行活跃巡逻的前景展望已引发对中国在海南岛潜艇基地及其附近水域进行的密切监测活动。

与此同时，印度正准备推出该国第一艘配备有核导弹的国产潜艇。

美国攻击潜艇正寻求追踪在太平洋活动的中国核潜艇，而中国料派出更多攻击潜艇前往印度洋，以监测印度的巡逻活动。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院海事安全专家Collin Koh称，美国加强了在该地区的核潜艇和监测活动。

“我们亦将看到印度洋的重要性增加，尤其是传统要隘附近地区的重要性，譬如通向马六甲海峡和尼科巴群岛的通道，所以美国改善与该地区潜艇大国--印度的关系是非常重要的。”Koh说道。

被问及有关印美军事合作的问题时，中国外交部发言人华春莹称：“我们注意到近期一些国家在本地区开展了比较频密的军事合作。希望有关合作是正常的，对地区和平与稳定是有益的。”（完）