全球商品：印度1月棕榈油进口骤降近36%，至五个月低位

路透新德里2月14日 - 印度溶剂萃取商协会(Solvent Extractors' Association of India，SEA)周五公布的数据显示，印度1月棕榈油进口降至9月以来最低，主要因棕榈油需求季节性下滑。

印度是全球最大的棕榈油进口国，其进口量下降可能会给棕榈油价格 带来压力，削弱棕榈油反弹势头，此前在2012年止的两年内棕榈油大跌逾35%。