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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 16:41 BJT

全球商品：印度1月棕榈油进口骤降近36%，至五个月低位

路透新德里2月14日 - 印度溶剂萃取商协会(Solvent Extractors' Association of India，SEA)周五公布的数据显示，印度1月棕榈油进口降至9月以来最低，主要因棕榈油需求季节性下滑。

印度是全球最大的棕榈油进口国，其进口量下降可能会给棕榈油价格 带来压力，削弱棕榈油反弹势头，此前在2012年止的两年内棕榈油大跌逾35%。

数据显示，1月棕榈油进口量下降35.7%至555,446吨，符合预期。

毛棕榈油进口较上月下降51%，至337,418吨，但精炼棕榈油进口量增长27%至208,231吨。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
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