全球商品：印度1月棕榈油进口骤降近36%，至五个月低位

宝城期货：沪胶空头非常强势，1709合约依然存在走低风险
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
路透新德里2月14日 - 印度溶剂萃取商协会(Solvent Extractors' Association of India，SEA)周五公布的数据显示，印度1月棕榈油进口降至9月以来最低，主要因棕榈油需求季节性下滑。
印度是全球最大的棕榈油进口国，其进口量下降可能会给棕榈油价格 带来压力，削弱棕榈油反弹势头，此前在2012年止的两年内棕榈油大跌逾35%。
数据显示，1月棕榈油进口量下降35.7%至555,446吨，符合预期。
毛棕榈油进口较上月下降51%，至337,418吨，但精炼棕榈油进口量增长27%至208,231吨。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)
随着煤炭企业普遍复产，坑口存煤缓慢增加，3月以来供应偏紧的局面有所改变。电厂机组检修尚未完成，采购意愿不强，5月中旬前港口现货报价仍有下跌空间，未来电厂补库时点成关键。
路透上海4月20日 - 针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报周四引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。