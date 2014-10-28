印度向越南出售海军巡逻艇谈判加速

路透新德里10月28日（记者 Sanjeev Miglani） - 一名印度官员称，有关印度向越南出售海军巡逻艇的谈判正在加速。

印度将向越南提供一亿美元军购贷款，协助越南从印度采购四艘巡逻艇，反映印度政府正通过加强与越南的关系遏制中国在南亚的影响力。