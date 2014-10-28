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时事要闻 | 2014年 10月 28日 星期二 17:33 BJT

印度向越南出售海军巡逻艇谈判加速

路透新德里10月28日（记者 Sanjeev Miglani） - 一名印度官员称，有关印度向越南出售海军巡逻艇的谈判正在加速。

印度将向越南提供一亿美元军购贷款，协助越南从印度采购四艘巡逻艇，反映印度政府正通过加强与越南的关系遏制中国在南亚的影响力。

越南总理阮晋勇周二与印度总理莫迪举行了会谈，这是莫迪5月上任以来两人首次举行会谈。

一名印度政府官员称，上个月印度总统访问越南期间宣布对越提供军购贷款后，有关海军巡逻船的谈判加速。

“随着越南和我国的国防供应商谈判继续，我们预计很快看到进展。”参与谈判的印度政府官员说道。

阮晋勇表示，越南与印度的国防合作是双方战略合作关系的支柱。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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