印度向越南出售海军巡逻艇谈判加速

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透新德里10月28日（记者 Sanjeev Miglani） - 一名印度官员称，有关印度向越南出售海军巡逻艇的谈判正在加速。
印度将向越南提供一亿美元军购贷款，协助越南从印度采购四艘巡逻艇，反映印度政府正通过加强与越南的关系遏制中国在南亚的影响力。
越南总理阮晋勇周二与印度总理莫迪举行了会谈，这是莫迪5月上任以来两人首次举行会谈。
一名印度政府官员称，上个月印度总统访问越南期间宣布对越提供军购贷款后，有关海军巡逻船的谈判加速。
“随着越南和我国的国防供应商谈判继续，我们预计很快看到进展。”参与谈判的印度政府官员说道。
阮晋勇表示，越南与印度的国防合作是双方战略合作关系的支柱。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。