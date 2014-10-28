印度向越南出售海军巡逻艇谈判加速

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里10月28日（记者 Sanjeev Miglani） - 一名印度官员称，有关印度向越南出售海军巡逻艇的谈判正在加速。
印度将向越南提供一亿美元军购贷款，协助越南从印度采购四艘巡逻艇，反映印度政府正通过加强与越南的关系遏制中国在南亚的影响力。
越南总理阮晋勇周二与印度总理莫迪举行了会谈，这是莫迪5月上任以来两人首次举行会谈。
一名印度政府官员称，上个月印度总统访问越南期间宣布对越提供军购贷款后，有关海军巡逻船的谈判加速。
“随着越南和我国的国防供应商谈判继续，我们预计很快看到进展。”参与谈判的印度政府官员说道。
阮晋勇表示，越南与印度的国防合作是双方战略合作关系的支柱。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。