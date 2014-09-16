印度和越南加强军贸及能源合作

路透新德里9月15日（记者 Frank Jack Daniel） - 印度周一同意向越南提供1亿美元的军贸交易出口信贷额度，同时还加强同越南的能源关系。在中国国家主席习近平即将访问印度之际，这些举动表明印度在对外政策上变得更有信心。

印度和越南在印度总统慕克吉（Pranab Mukherjee）访越期间发表联合声明称，该信贷额度将为两国的防务合作提供新契机，双方正在敲定越方采购内容的细节。

“两国领导人就防务和安全合作是两国战略伙伴关系的重要支柱达成共识，”声明称。

印度和越南还同意“加强”能源合作。根据两国2013年的一项协议，越南PetroVietnam向印度ONGC提供了油气区块以供勘探和生产。

印度和越南在过去10年深化了双方的军事合作。在印度总理莫迪的领导下，印度正在推进把自身打造成武器出口国的新战略，并利用出口信贷促进对外武器销售。

习近平将在9月17日至19日对印度进行访问。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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