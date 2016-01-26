焦点：印度称拟在越南建卫星地面站 中国和南海在覆盖范围内（更新版）

（新增中国外交部评论。）

路透新德里/香港1月25日 （记者 Sanjeev Miglani/Greg Torode）-印度官员称，印度将在越南南部建一个卫星跟踪与成像中心，越南可藉此获得印度地球观测卫星拍摄的该地区图像，覆盖区域包括中国和南海等。

此项合作将深化印度与越南之间的关系，可能让中国感到不满。两国均与中国存在领土争议。

该项目属于民用设施，因地球观测卫星具备农业、科学与环境用途，但安全专家称，由于成像技术进步，相关图像亦可用于军事用途。

专家称，随着越南与中国在南海的领土争议升温，越南一直寻求先进的情报、监测与侦察技术。

“从军事角度看，此举可能意义重大，”新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院海洋安全专家Collin Koh表示，“这（对印度与越南而言）是双赢，一方面能填补越南方面的缺口，另一方面可扩大印度的（作业）范围。”

印度官员称，印度空间研究组织（ISRO）将出资在胡志明市设立这个卫星地面站。印度媒体称，项目将耗资约2,300万美元。

一位与该项目有关联的印度官员称：“作为交换，越南不必征求印度同意，即可直接接收遥感图像。”他未获授权向媒体发言，因此不愿具名。

他补充道：“很明显，覆盖范围将包括越南感兴趣的中国部分地区。”

安全专家称，越南感兴趣的目标将包括中国沿海海军基地、中国海警和海军的活动情况，以及中国在南沙的人工岛礁。

另一名印度官员称，印度也可获得这些卫星图像。

ISRO称，印度目前有11颗地球观测卫星在轨道中，提供不同分辨率、不同地区的图像。

印度官员不清楚该中心何时将投入运营。

“尚在初始阶段，我们仍在与越南当局沟通，”ISRO发言人Deviprasad Karnik表示。

越南外交部证实有该项目，但未提供其他细节。

中国国防部称该项目不是军事问题。中国外交部发言人华春莹则在例行记者会上表示，希望有关设施对促进有关地区合作、维护地区和平稳定作出积极贡献。

越南2013年发射了其首颗地球观测卫星，但海洋安全专家Koh称外界认为越南卫星拍摄的图像分辨率不太高。

英国国防部退休海军情报分析人士TrevorHollingsbee说：“随着技术的进步，民用卫星和军用卫星之间的界限变得模糊。有时候，先进的民用卫星拍摄的图像足以满足军事用途。”（完）