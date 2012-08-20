印度东北人逃离西南城市 辛格试图安抚恐慌

路透新德里8月17日电（记者 Diksha Madhok）---因担心受阿萨姆邦（Assam）冲突波及，周五印度数千人持续从孟买、班加罗尔及其他城市逃离返乡。印度总理辛格向散布各地的印度东北人保证他们的人身是安全的。

铁路部门增开了从班加罗尔及其他城市开往阿萨姆邦的列车。一些媒体报导称，截至周五，从孟买、普纳（Pune）等西南部城市逃离的人数多达1.5万。

辛格在国会称：“国家团结处於险境，社会和谐也遭到威胁。”

“我向你们保证……我们将尽全力确保，来自东北部的朋友、孩子和民众在全国各地都会感到安全。”

近几周，阿萨姆邦的土著居民与来自邻国孟加拉的穆斯林移民发生冲突，造成约75人死亡，40多万人流离失所。此事导致印度全国的穆斯林人心惶惶。

不过一直有传言称，穆斯林将发动报复性攻击，消息多数来自社交媒体和群发的手机短信。

“不论什麽党派，团结一致，创造驱散谣言的氛围，是我们所有人的责任，”辛格说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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