印度东北人逃离西南城市 辛格试图安抚恐慌

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透新德里8月17日电（记者 Diksha Madhok）---因担心受阿萨姆邦（Assam）冲突波及，周五印度数千人持续从孟买、班加罗尔及其他城市逃离返乡。印度总理辛格向散布各地的印度东北人保证他们的人身是安全的。
铁路部门增开了从班加罗尔及其他城市开往阿萨姆邦的列车。一些媒体报导称，截至周五，从孟买、普纳（Pune）等西南部城市逃离的人数多达1.5万。
辛格在国会称：“国家团结处於险境，社会和谐也遭到威胁。”
“我向你们保证……我们将尽全力确保，来自东北部的朋友、孩子和民众在全国各地都会感到安全。”
近几周，阿萨姆邦的土著居民与来自邻国孟加拉的穆斯林移民发生冲突，造成约75人死亡，40多万人流离失所。此事导致印度全国的穆斯林人心惶惶。
不过一直有传言称，穆斯林将发动报复性攻击，消息多数来自社交媒体和群发的手机短信。
“不论什麽党派，团结一致，创造驱散谣言的氛围，是我们所有人的责任，”辛格说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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