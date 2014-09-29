印度古吉拉特邦发生宗教冲突 至少40人被拘

路透新德里9月28日 - 印度官员周日称，印度教教徒与穆斯林周六深夜在古吉拉特邦巴罗达市（Vadodara）发生冲突，古吉拉特邦当局随后拘捕了至少40人，同时将手机上网及群发短信服务暂停四天。

警方对路透称，印度教教徒与穆斯林互相投掷石块，一些车辆被烧，警方随后施放催泪瓦斯进行驱散。

古吉拉特邦是印度总理莫迪的家乡。莫迪目前在美国。

印度教教徒在古吉拉特邦的人口中占多数比例，该邦曾发生过宗教冲突。2002年，印度教教徒与穆斯林在古吉拉特邦发生冲突，造成至少1,000人死亡，当时莫迪是该邦的首席部长。

《印度斯坦时报》（Hindustan Times）本周报导称，Facebook上的一篇贴文是引发这场冲突的导火索。一些穆斯林认为这篇贴文具有冒犯性。

巴罗达市警方称，手机短信及其他社交媒体被用来散播骚乱信息，并引发了宗教紧张局势。

该市一名不愿透露姓名、负责犯罪事务的官员对路透称，暂停手机上网和群发短信及彩信服务始于周六，为期四天。

“我们昨夜以来已经拘捕了40人，还会实施拘捕以平息骚乱，”古吉拉特邦内政秘书S K Nanda说。

警方没有披露伤者人数。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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