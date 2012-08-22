印度管制互联网 阻止“煽动性”内容传播

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透新德里8月21日电（记者 Devidutta Tripathy/Annie Banerji）---印度政府周二敦促Facebook和Twitter等社交媒体网站删除“煽动性”内容，称这些内容助长了谣言扩散，而谣言导致印度一些城市的居民大规模逃离。
印度政府声明称，已屏蔽245个包含伪造视频和影像的网页。该国电信官员R Chandrashekhar威胁称，若相关网站不按要求关闭有问题的网页，将采取法律行动。
Chandrashekhar对CNN-IBN电视台称，谷歌(GOOG.O)和Facebook(FB.O)基本遵守该国政府要求，而Twitter的回应则“严重不足”，但他补充说，这一定程度上可能是由於Twitter在印度没有办事处。
记者未能立即联系到Twitter置评。
印度政府声明称：“发现许多煽动性及有害内容或信息，出现在服务器在海外的社交媒体网站。”
声明透露，印度政府周五已就此事召见社交媒体网站的代表。
印度内政部一名高官称：“政府支持信息自由，在印度没有（互联网）审查的问题。但这不是说就没有限制。”
上周，因担心受阿萨姆邦（Assam）种族宗教冲突波及，有数以千计来自印度东北地区的人纷纷从孟买、班加罗尔等城市逃离。之前一些威胁性手机短信和网站图像助长了恐慌情绪。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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