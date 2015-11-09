印度人民党在比哈尔邦选举中落败 莫迪待自我反省

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透新德里11月9日 - 印度总理莫迪所在的执政党印度人民党在比哈尔邦选举中落败，该党的领导人料将会面，讨论重新考虑政策和优先顺序的呼吁。
政党和政府官员们称，人民党主席Amit Shah、财政部长Arun Jaitley和内政部长Rajnath Singh等高级成员将与莫迪会面。
“我们需要确定哪里出了问题，”人民党总书记Ram Madhav说道。
印度股市、债市和卢比跌至六周低位，因支持莫迪的投资者们担忧受到鼓励的反对派令莫迪难以推动议会通过经济改革。
一些人民党议员呼吁该党重新聚焦于更加统一的日程，专注于经济发展。
“我们必须一门心思搞发展，”人民党议员Chandan Mitra说道。“我们不能被其它事情分散精力。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。