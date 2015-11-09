印度人民党在比哈尔邦选举中落败 莫迪待自我反省

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里11月9日 - 印度总理莫迪所在的执政党印度人民党在比哈尔邦选举中落败，该党的领导人料将会面，讨论重新考虑政策和优先顺序的呼吁。

政党和政府官员们称，人民党主席Amit Shah、财政部长Arun Jaitley和内政部长Rajnath Singh等高级成员将与莫迪会面。

“我们需要确定哪里出了问题，”人民党总书记Ram Madhav说道。

印度股市、债市和卢比跌至六周低位，因支持莫迪的投资者们担忧受到鼓励的反对派令莫迪难以推动议会通过经济改革。

一些人民党议员呼吁该党重新聚焦于更加统一的日程，专注于经济发展。

“我们必须一门心思搞发展，”人民党议员Chandan Mitra说道。“我们不能被其它事情分散精力。”(完)