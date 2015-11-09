印度人民党在比哈尔邦选举中落败 莫迪待自我反省

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里11月9日 - 印度总理莫迪所在的执政党印度人民党在比哈尔邦选举中落败，该党的领导人料将会面，讨论重新考虑政策和优先顺序的呼吁。
政党和政府官员们称，人民党主席Amit Shah、财政部长Arun Jaitley和内政部长Rajnath Singh等高级成员将与莫迪会面。
“我们需要确定哪里出了问题，”人民党总书记Ram Madhav说道。
印度股市、债市和卢比跌至六周低位，因支持莫迪的投资者们担忧受到鼓励的反对派令莫迪难以推动议会通过经济改革。
一些人民党议员呼吁该党重新聚焦于更加统一的日程，专注于经济发展。
“我们必须一门心思搞发展，”人民党议员Chandan Mitra说道。“我们不能被其它事情分散精力。”(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”